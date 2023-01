Vino e libri il 19 gennaio a Milano: presenta Iuliana Ierugan

Giovedì 19 gennaio alle 20.00, al Caffè Milano, in Via Procaccini 37 a Milano, avrà luogo “Di Vini Di Versi”, un evento dedicato al vino ed ai libri organizzato dall’agenzia D.Wine di Genny Giacomini e Michele Grossi e presentato dalla bellissima Iuliana Ierugan, da anni conduttrice di grandi eventi legati al vino come il Monte-Carlo Food & Wine Festival. Iuliana ha anche presentato il programma televisivo “Pane al pane, vino al vino” su Canale Italia e lavorato a Wine Channel per il gruppo Meregalli sulla rete televisiva online Canale Europa. Durante la serata del 19 gennaio, al Caffè Milano, quattro autori presenteranno i loro libri: Elisabetta Garbarini (autrice del libro Potentilla), Paola Battaglia (Manuale di autostima), Nicola Scambia (Jackfly) e Luca Morelli (Rockilience-La vita di un infermiere rock).

Iuliana Ierugan: "Sono felice di presentare questo evento organizzato dall’agenzia D.Wine"

“Sono felice di presentare questo evento organizzato dall’agenzia D.Wine – commenta Iuliana Ierugan – che unisce il vino e la cultura. E’ importante per gli autori avere la possibilità di presentare i loro libri nel corso di una serata come questa in cui possono interagire con il pubblico. Sarà senz’altro una serata divertente, interessante in cui avremo anche una degustazione dei vini della cantina Uva Matris e sono sicura che sia i relatori che i partecipanti vorranno ripetere l’esperienza.”

Iuliana Ierugan ha anche realizzato video sul vino che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram

Iuliana Ierugan ha anche realizzato video sul vino che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram che ora conta 53mila followers. “Ho iniziato un’attività come creativa digitale – spiega Iuliana – e con i miei video valorizzo i prodotti delle aziende o dei territori che si rivolgono a me per ottenere visibilità. Tra i miei follower ci sono anche giornalisti di importanti testate nazionali che prendono spunto dai miei video per poi scrivere articoli sul prodotto o sull’evento a cui collaboro.”

Iuliana Ierugan, chi è, carriera, informazioni

Nata in Romania, ma cresciuta in Italia, Iuliana Ierugan ha iniziato la sua carriera come modella sfilando per i più grandi stilisti italiani ed è poi diventata famosa grazie alla sua attività televisiva e cinematografica. Ha iniziato come letterina a “Passaparola”, poi ha lavorato a “Vivere Meglio”, ha recitato in “Camera Cafè”, “Casa Vianello”, “Crociera Vianello”, “Natale sul Nilo” (28 milioni di euro nel 2002, il film che ha incassato di più nella serie dei cinepanettoni), nella commedia di Gerry Calà “Vita Smeralda” (trasmessa innumerevoli volte dalle reti televisive) ed ora è una delle più seguite creative nell’ambito della comunicazione digitale.