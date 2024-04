Viola le prescrizioni imposte, carcere per il rapper Baby Gang

I Carabinieri della Stazione di Calolziocorte (Lecco) hanno arrestato Mouhib Zaccaria, noto con il nome d'arte di 'Baby Gang' in esecuzione di un'ordinanza della Corte d'Appello di Milano di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. L'aggravamento - si legge in una nota - trae origine da una serie di violazioni alle prescrizioni cui era sottoposto. Il rapper, al termine delle formalita' di rito e' stato tradotto presso il carcere di Lecco.

Carcere per il rapper Baby Gang: "Foto non pubblicate da lui"

Dopo l'arresto, sul profilo Instagram di Baby Gang, è stato pubblicato un messaggio: "Hanno appena arrestato Baby, questa volta l'accusa è di aver violato i domiciliari postando sui social. Peccato che questa pagina sia gestita dal suo team e non da lui personalmente e che tutti i contenuti qui pubblicati siano stati girati in occasione dei permessi rilasciati dagli stessi giudici che oggi hanno ordinato il suo arresto. È tutto talmente assurdo che siamo costretti a pensare che si tratti di una scelta precisa, quella di silenziare un artista scomodo in un momento di massima visibilità. Siamo già al lavoro per rimadiare a questa ennesima ingiustizia", così si conclude il messaggio.