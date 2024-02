Viola: "Urbanistica Milano, nessuno cortocircuito o contrasto"

"Noi facciamo indagini quasi sempre su segnalazione di altri, su esposti e su denunce e verifichiamo il rispetto alla legge. Operiamo per esercitare il controllo di legalita' che ci attribuisce la legge. Non c'e' cortocircuito o contrasto nel senso che si dice". Lo ha detto il Procuratore Capo di Milano Marcello Viola, a margine dell'incontro "La Ripartenza, liberi di pensare" organizzato da Nicola Porro a Milano, a proposito delle indagini sui presunti abusi edilizi commessi in citta'.

Viola e i funzionari comunali: "Serve serenità e ragionare sul piano tecnico"

In merito alle preoccupazioni espresse dai funzionari del settore urbanistico del Comune, il Procuratore ha aggiunto: "Non credo che ci sia da dire nulla, noi effettuiamo i nostri accertamenti nell'ambito dei procedimenti per verificare il rispetto della legge. Serve serenita' e ragionare sul piano squisitamente tecnico". Sull'incontro avuto invece negli scorsi giorni con l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, Viola ha spiegato che "e' stato uno scambio di opinioni e di idee sui temi dell'interpretazione di queste norme molto complesse. Qui si incrociano diverse competenze e ancora e' presto per fare dei ragionamenti".