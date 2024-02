Violenta studentessa in Erasmus, domani l'udienza per l'aggressore

Comparirà domani mattina davanti al gip Massimo Baraldo il 19enne arrestato in flagranza dopo la violenza sessuale commessa nella notte tra venerdì e sabato ai danni di una ragazza americana di 20 anni, nel parcheggio di un supermercato di fronte la discoteca Alcatraz a Milano. Per lui la pm di turno Barbara Benzi sulla base degli atti dell'ufficio Volanti della Questura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

La dinamica dell'aggressione e i soccorsi

Stando alla denuncia della giovane, in Italia per un Erasmus, si sono conosciuti all'interno del locale. Dopo aver bevuto un drink sono usciti e quando sono arrivati nel parcheggio il 19enne l'avrebbe aggredita sessualmente. Alla scena hanno assistito dei passanti che hanno avvisato gli addetti alla sicurezza del locale, intervenuti bloccando il ragazzo in attesa dell'arrivo dei poliziotti. L'uomo è stato, poi, arrestato dalla Polizia che ha anche raccolto la denuncia della ragazza, poi visitata dai medici della Clinica Mangiagalli, specializzati nel rilevare tracce di abusi che hanno confermato la violenza.