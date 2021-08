Violentarono una 18enne in un B&B: arrestato uno dei due uomini

"Quanto accaduto lo scorso maggio è davvero terribile. Ringrazio la Polizia per aver individuato, nei giorni scorsi, uno dei due violentatori, entrambi nordafricani. Esprimo la mia vicinanza alla giovane vittima”. Lo afferma Riccardo De Corato, Membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia in merito all’arresto da parte della Polizia di uno dei due uomini nordafricani che lo scorso maggio avrebbero violentato una studentessa 18enne all’interno di un bed and breakfast a Milano. “Uno dei due, quello che è riuscito a scappare all’estero, era irregolare in Italia. Ringrazio gli agenti e la magistratura, ma non è certo la prima volta che a Milano una donna viene violentata da degli stranieri clandestini. Nel capoluogo lombardo, secondo Orim e Polis, sono oltre 50mila gli irregolari: quanti tra questi sono possibili stupratori? Quante altre violenze dobbiamo aspettare? Nell'inchiesta si sta verificando anche la possibilità che siano stati commessi abusi su altre ragazze con lo stesso meccanismo, ovvero dopo aver preso stanze in strutture ricettive della città, da parte di alcuni giovani che frequentano spesso, come i due indagati, la zona della movida milanese delle Colonne di San Lorenzo"

Secondo quanto riferisce Repubblica, la 18enne avrebbe subito abusi sessuali da parte di due uomini dopo essere stata invitata a trascorrere una serata in una stanza di un bed & breakfast a Milano presa in affitto dai due uomini per quella notte. L'episodio è avvenuto lo scorso maggio e le indagini stanno portando alla luce anche l'ipotesi che siano stati commessi abusi su altre ragazze con lo stesso meccanismo. La studentessa ha messo a verbale di avere solo ricordi confusi delle violenze di quella notte, perché aveva perso lucidità poco dopo aver iniziato a bere ciò che le avevano offerto i due giovani nella zona delle Colonne.