Violentata nel bagno della discoteca. La donna: "Mi si è lanciato addosso"

Nel corso della notte tra sabato e domenica, una donna di 31 anni è stata violentata all'interno della discoteca Q Club in via Padova a Milano. Intorno alle 3, l'impiegata, che stava partecipando alla festa con alcuni amici, si è allontanata dal gruppo per andare in bagno. Lì il suo aguzzino l'avrebbe seguita e, approfittando di un guasto alla chiusura della porta, si sarebbe intrufolato nel bagno.

La testimonianza della vittima: "Mi si è lanciato addosso, mi ha immobilizzata e violentata"

"Ho sentito un ragazzo bussare. Gli ho detto di aspettare. È passato qualche secondo poi l’ha spalancata, mi si è lanciato addosso, mi ha immobilizzata e violentata", sono le parole della vittima, come riportate dall'edizione milanese del Corriere della Sera.

Le indagini sulle telecamere della zona, la vittima sotto choc

Si lavora sulle immagini delle telecamere della zona, anche perché nel locale non c’è un impianto di videosorveglianza. Ma un supporto decisivo potrebbe arrivare dagli esami scientifici eseguiti sui vestiti della 31enne e all’interno del locale. La vittima è ancora sotto choc. Domenica pomeriggio ha formalizzato la denuncia ai Carabinieri, supportata dagli psicologi del Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli.

Quello avvenuto al Q Club segue, a distanza di pochi giorni, una serie di episodi di violenza contro le donne che ormai si ripetono di frequente a Milano.