Violentata sotto casa la notte del suo 16esimo compleanno

Violentata a pochi passi da casa la notte del suo 16esimo compleanno. L'aggressione è avvenuta nel quartiere popolare di Pioltello noto come "Satellite", uno dei tanti simboli di degrado delle periferie milanesi. Come racconta il Corriere, la studentessa di origini sudamericane sta facendo ritorno a piedi verso casa dopo aver celebrato il suo compleanno. A poche centinaia di metri dalla propria abitazione incrocia un 28enne originario del Marocco. Si conoscono di vista. La giovane percepisce il potenziale pericolo e cerca di allontanarsi, ma il 28enne la prende all'improvviso spingendola nell'androne del palazzo. La violenza dura minuti, senza che la ragazza possa liberarsi.

Il racconto della 16enne di Pioltello ai carabinieri e l'irruzione in casa dell'aggressore

Solo quando il 28enne si allontana, la 16enne riesce a chiamare l'ambulanza che la conduce al Soccorso violenza sessuale della Mangiagalli dove sono riscontrati i segni dell'aggressione subita. Pur se comprensibilmente sotto choc, la giovane riesce a fornire ai carabinieri una descrizione accurata del suo aggressore e del suo abbigliamento. I militari trovano presto riscontri grazie alla visione dei filmati di alcune telecamere in zona. E fanno irruzione al mattino nella sua abitazione. In casa spuntano anche trenta grammi di hashish e un bilancino, oltre agli indumenti che il 28enne ha usato durante la violenza. Per il 28enne è scattata la denuncia.