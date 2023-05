Violentate dall'infettivologo, cinque vittime si costituiscono parti civili

Hanno chiesto di costituirsi come parte civile cinque delle sei presunte giovani vittime di Marco D'Annunzio, l'infettivologo di 43 anni in servizio Crh-Mts di viale di Jenner a Milano arrestato nel giugno 2022 per sei episodi di violenza sessuale aggravata. Le istanze sono state presentate nell'udienza preliminare che si e' aperta davanti alla gup Fiammetta Modica. Analoghe richieste sono state depositate della Regione Lombardia, l'Ats Citta' Metropolitana di Milano e l'associazione Cadmi (Casa di accoglienza delle donne maltrattate Milano). La giudice ha rinviato al prossimo 13 ottobre quando sciogliera' la riserva sull'ammissione del rito abbreviato condizionato avanzata dall'avvocato Andrea Soliani, legale di D'Annunzio.