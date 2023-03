Violentò la titolare di un centro massaggi: arrestato 26enne

Il 20 febbraio scorso è entrato in un centro massaggi di Cormano e, dopo aver controllato che non vi fosse nessuno oltre alla titolare 46enne di origine cinese, le ha sottratto il telefono, l'ha aggredita con calci e pugni e, tenendola per la gola, l'ha violentata. Per questa ragione i Carabinieri, su ordine del Tribunale di Milano, hanno arrestato un 26enne equadoregno disoccupato e pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio. Dopo aver violentato la donna il 26enne era fuggito e la vittima si era rifugiata in un negozio vicino dove sono giunti i soccorsi. I militari hanno analizzato i filmati di videosorveglianza e identificato il presunto autore della violenza poi riconosciuto dalla 46enne. L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.