Violento nubifragio a Milano, strade allagate. Seveso e Lambro esondati

Forti temporali si sono abbattuti su Milano nella notte. La Protezione civile ha allertato la popolazione del rischio di esondazioni di Seveso e Lambro. Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano, poco dopo la mezzanotte, ha fatto il punto della situazione su Facebook. "Siamo nella fase più critica - ha scritto l'assessore - con l'ultima fase forte del temporale che da un'ora circa sta facendo piovere su Milano e sui bacini di Seveso e Lambro, comportando una salita dei livelli del Seveso nel quartiere di Niguarda, proprio nel momento in cui ci attendiamo l'arrivo dell'onda di piena da nord, fortunatamente deviata in parte considerevole dal canale scolmatore di Palazzolo potenziato con i recenti lavori degli ultimi anni. Sono uscite in questo momento le squadre di MM servizio idrico e monitoriamo i valori con grande attenzione per far scattare l'apertura dei chiusini appena si rendesse necessario per l'approssimarsi del rischio esondazione. Per quanto riguarda i sottopassi veicolari della città tutti aperti al traffico, con la situazione più preoccupante nel sottopasso di viale Rubicone sul confine tra Milano e Cormano. Questo grazie al lavoro di manutenzione straordinaria e ordinaria effettuato su tutti negli ultimi mesi da Comune e MM, e il monitoraggio sistematico che permette di prepararsi sempre al meglio in previsione di queste situazioni, con il massimo della capacità degli impianti. Un lavoro invisibile, nei giorni normali, ma che in queste occasioni, con questi forti temporali fa la differenza."

L'assessore ha poi fatto sapere che alle "ore 1.15. I temporali di questa perturbazione hanno definitivamente lasciato la città e lentamente stanno salendo liberando anche i bacini di Seveso e Lambro. Il canale scolmatore di Palazzolo sta deviando la piena e su Milano arriva un contributo ridotto e pertanto aggiungendo la pioggia della zona appena a nord di Niguarda, mantiene i livelli abbastanza costanti a circa 1,5 metri, la metà rispetto all'esondazione. Il Lambro costante sul livello ora di un metro e quindi sotto controllo. Le squadre stanno lavorando al sottopasso di viale Rubicone, mentre gli altri sottopassi della città tutto ok. Da adesso alcune ore di tregua fino alla prossima perturbazione."

In mattinata, Granelli ha aggiornato la situzione. "Seveso e Lambro ore 6.00 Continua a piovere molto e esondazione ancora in corso ormai da due ore. Salito anche il Lambro vicino a esondazione." Circa tre ore dopo, l'assessore ha scritto "Seveso e Lambro ore 7.50. Esondazione del Seveso è ora rientrata, è durata quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati".

Esondazione Seveso, disagi per metro e bus

L'esondazione del Seveso, a causa di un nubifragio abattutosi nella notte su Milano, ha causa disagi alla circolazione di bus e metro. Sul suo sito Atm comunica che i treni della linea M2 sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Quelli della M3, invece, saltano la fermata Zara; alternative: 90/91 da Sondrio a Stelvio/Farini. La M5 poi salta le fermate Marche e Zara. Limitate, inoltre, le corse di quattro linee di tram e di tre bus; mentre il filobus 90/91 e 92 utilizza dei bus di rinforzo tra le fermate Appio Claudio e Mac Mahon. La circolazione e' fortemente rallentata sulla rete di superficie.

Maltempo: a Milano zona Niguarda senza luce e cantine allagate

Maxi esondazione del Seveso a Milano, con diverse ondate di piena tra le 2 e le 6 di questa mattina. In zona 9, tra Zara e Niguarda - in base a quanto riportano cittadini - molte vie sono rimaste senza elettricita', tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba, intorno alle 2.30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade. "E' una situazione sfiancante, mentre chi di dovere non si occupa della pulizia delle acque" si lamenta il consigliere di Municipio 9, Stefano Indovino.