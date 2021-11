Violenza di genere, "To fight violence against women" con "Per Milano onlus"

“To Fight Violence against Women”, ovvero “Combattere la violenza sulle donne”. E’ un'esortazione a lavorare unitamente contro una delle piaghe più odiose della società il titolo della Conferenza promossa dall’Associazione "Per Milano Onlus" in programma giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Una mattinata di confronto tra istituzioni e rappresentanti del mondo sociale, accademico e scientifico, con il prezioso intervento della della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, organizzata a partire dalle 9.30 presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera (via Eugenio Balzan 3).

Una nuova tappa del deciso percorso di contrasto alla violenza di genere intrapreso quest’anno da "Per Milano Onlus" insieme a "Fondazione di Comunità Milano", attraverso “TogerHer”, un calendario di attività realizzate per raccogliere fondi, sensibilizzare, divulgare la cultura del rispetto e di contrasto alla discriminazione, coinvolgendo la società civile e personalità del mondo accademico. “Non passa giorno in cui non veniamo a conoscenza di terribili notizie di maltrattamenti nei confronti delle donne, - spiegano i promotori -. Molto spesso le violenze si consumano proprio in famiglia, in un ambiente che idealmente dovrebbe rappresentare protezione e serenità. C’è ancora un grande problema culturale, per questo non dobbiamo abbassare le guardia ma al contrario continuare a tenere altissima l’attenzione su un tema drammaticamente attuale”.

Nel corso della mattinata saranno resi noti alcuni dati dell’ ampio “Rapporto TogerHer”, un lavoro capillare e meticoloso che sarà raccontato per esteso il prossimo 8 marzo, in occasione di un grande appuntamento internazionale promosso da "Per Milano Onlus". La campagna “TogerHer" fa parte delle iniziative realizzate dall’Associazione con lo lo scopo di promuovere programmi ad alto impatto sociale all’interno del territorio meneghino. "Per Milano Onlus", aperta ad imprese e singoli individui, vuole essere motore di attrazione di energie positive, competenze d’eccellenza e capacità di indirizzo di progetti per combattere le situazioni di difficoltà ed il disagio sociale. Tra le attività svolte negli anni, la raccolta fondi per favorire l’inserimento di bambini con disabilità e fragilità sociale sostenuta anche dal concerto di Giorgia in piazza Duomo e la devoluzione di risorse in favore degli ospedali Sacco di Milano e Giovanni XXIII di Bergamo oltre che alle associazioni Energie Sociali Jesurum e Arci Milano per il supporto agli anziani durante il lockdown.

“To Fight Violence against Women” - Giovedì 25 novembre, Sala Buzzati del Corriere della Sera (via Eugenio Balzan 3), dalle 9.30 alle 13. La diretta streaming sarà disponibile al link https://progettotogether.it

Questo il programma della mattinata nel dettaglio

Saluto e introduzione lavori

- Anna Maria Tarantola, Presidente “Per Milano” Onlus- Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano- Carlo Marchetti, Presidente “Fondazione di Comunità Milano”

Interventi introduttivi

- Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

Resilienza femminile in un’epoca di She-Cession e Pandemia

Moderatore: Andrea Bignami, Caporedattore Economia “Sky TG24”

Panel:

- Paola Profeta, Professoressa Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche ”Università Bocconi”

- Alessandra Kustermann, Direttore Ginecologia e Ostetricia dell’U.O.C di pronto soccorso ed accettazione ostetrico-ginecologico e soccorso violenza sessuale e domestica dell’ospedale “Policlinico di Milano”

“Highlights sul Rapporto TogetHer”Arianna Petri, “Per Milano” Onlus

Progetti “Costruire Futuro per le Donne Vittime di Violenza”

- Francesca Garbarino, “CIPM soc. coop. Soc”

- Lucia Funicelli, “Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo” (ASCS)

“La violenza è semplice, le alternative alla violenza sono complesse”

Moderatore: Maria Silvia Sacchi, Giornalista “Corriere della Sera”

Panel:

- Fabio Roia, Magistrato

- Magda Bianco, Titolare del Dipartimento Tutela della clientela ededucazione finanziaria della “Banca d’Italia”

- Lucrezia Reichlin, Professoressa di Economia “London Business School”

Conclusioni

- Anna Maria Tarantola, Presidente “Per Milano” Onlus