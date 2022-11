Violenza donne: al Ceom percorsi trattamento per aggressori

Da luglio 2021 a oggi 125 richieste, di cui 93 sfociate in percorsi di valutazione o trattamento. In occasione del 25 novembre 2022, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Ceom (Centro Orientamento e Monitoraggio) di Milano - polo sperimentale per il trattamento degli uomini autori di violenza finanziato da Regione Lombardia e gestito da una cordata di associazioni esperte, con la regia di ATS Città Metropolitana di Milano - fa il bilancio della propria attività.

La violenza di genere è un problema da aggredire anche dal punto di vista socio-culturale

L’obiettivo è portare all’attenzione il fatto che la violenza di genere è un problema da aggredire anche dal punto di vista socio-culturale, con interventi di trattamento mirati agli autori di maltrattamento che affianchino e non sostituiscano pene giudiziarie certe e severe