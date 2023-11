Violenza donne, Caruso (FDI): dati Istat? Serve cultura del rispetto

Violenza donne, Caruso (FDI): dati Istat testimoniano urgenza cultura rispetto

"I dati diffusi dall'Istat certificano quanto sia sempre più urgente diffondere e radicare, partendo dai giovani, la cultura del rispetto verso le donne". Così l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso (FDI), commenta i dati del rapporto Istat 'I Centri Antiviolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza - Anno 2022'. "Secondo il report - ha aggiunto Caruso - tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza il 66,7% ha subito una violenza fisica, il 50,7% una minaccia, l'11,7% uno stupro o un tentato stupro e il 14,4% molestie sessuali, molestie online, revenge porn e costrizioni a rapporti sessuali umilianti o degradanti. Aumentano le richieste di aiuto nei Centri antiviolenza: nel 2022 oltre 26mila donne hanno affrontato un percorso di uscita dalla violenza. Numeri che devono fare riflettere e portare ad un cambio di rotta culturale".

"Servono soluzioni rapide per contrastare questa piaga sociale"

"Da donna, prima ancora che da avvocato e da rappresentante delle istituzioni - ha evidenziato l'assessore - ritengo fondamentale evidenziare come questo crimine sia orribile e inaccettabile. E' fondamentale diffondere e trasmettere i valori del rispetto verso le donne, aiutando a costruire una società più libera e sicura". "Servono soluzioni rapide ed efficaci per contrastare questa piaga sociale - ha concluso l'assessore Caruso -. Per raggiungere l'obiettivo è necessario sviluppare sinergie tra Stato, Regioni, Comuni, scuole e centri antiviolenza".