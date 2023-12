Violenza donne, Procuratore Milano aumenta del 50% i pm

Il Procuratore di Milano, Marcello Viola, ha deciso di aumentare del 50% i pubblici ministeri che si occupano di violenza di genere, violenze sessuali, femminicidi e reati da cosiddetto 'Codice Rosso' come maltrattamenti in famiglia, stalking, costrizione al matrimonio e deformazione dell'aspetto per lesioni al viso (i 'casi dell'acido'). E' quanto emerge dal piano di riorganizzazione della Procura di Milano.

Codice Rosso: maltrattamenti familiari, violenze sessuali e stalking

Rispetto ai 12 attualmente sono 8 e mezzo, un dato che tiene conto di esoneri e quote in altri dipartimenti, i pm che si occupano dei reati del cosiddetto Codice rosso come maltrattamenti familiari, violenze sessuali, stalking. Dalla riorganizzazione interna e le nuove assegnazioni di magistrati l'auspicio e' quello di aumentare di almeno tre unita' il numero. La "priorita' al quinto dipartimento" - ha spiegato Viola in un incontro con i giornalisti - e' dettato da "un'evoluzione drammatica della materia" con il costante aumento di denunce e dal "impatto degli interventi normativi", come il rafforzamento della legge del Codice rosso. Secondo gli ultimi dati sui flussi di fascicoli (gennaio-ottobre 2023) sono oltre 2.200 quelli per maltrattamenti, piu' di 600 quelli per atti persecutori e quasi mille quelli per violenza sessuale.