Violenza di genere: a Milano quasi 3mila donne nei centri antiviolenza in 10 mesi

Nel corso dei primi dieci mesi del 2024, la rete antiviolenza di Milano ha accolto 2.794 donne, di cui 2.024 hanno chiesto aiuto per la prima volta. Questa rete, coordinata dal Comune, si compone di 14 centri e 9 case rifugio, dove le operatrici – tutte donne – forniscono ascolto, consulenza legale, supporto psicologico e assistenza sanitaria. Inoltre, offrono orientamento per il reinserimento lavorativo e ospitalità in strutture protette. Tra le donne accolte, il 61% è di nazionalità italiana, mentre il 39% proviene da contesti migratori. In aggiunta ai centri tradizionali, esistono spazi sicuri come i Rifugi delle biblioteche, dove chi subisce violenza può trovare personale formato per offrire aiuto e supporto.

Il 25 novembre a Milano: iniziative, ricordo e sensibilizzazione

In vista della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Milano si mobilita con una serie di eventi diffusi in città. Le iniziative includono spettacoli teatrali, incontri nelle biblioteche, attività nei quartieri e marce solidali nei parchi, oltre a simboliche panchine rosse come monito contro la violenza. Un momento di particolare intensità sarà la fiaccolata del 24 novembre, in memoria di Lea Garofalo, a 15 anni dalla sua tragica uccisione. Milano si conferma così impegnata nel supporto alle vittime di violenza e nella sensibilizzazione collettiva, mettendo al centro la prevenzione e la solidarietà.