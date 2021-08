Violenza sessuale, Di Fazio andrà a processo

Avrebbe violentato nel suo appartamento di lusso in centro a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla: ora l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, in carcere dallo scorso maggio, andrà a processo. A disporre il giudizio immediato e' stato nei giorni scorsi il gip Chiara Valori, che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella. Il dibattimento che, salvo istanza di abbreviato, si aprira' il prossimo 16 novembre davanti al Tribunale, riguarda solo il caso della studentessa della Bocconi che si era trovata a casa di Di Fazio il 27 marzo, totalmente priva di forze e completamente stordita, riferisce Ansa. La giovane era stata attirata con il pretesto di uno stage formativo in azienda. Secondo le indagini ci sarebbero altre 4 vittime a cui si aggiunge l'ex moglie che sarebbe stata oggetto di maltrattamenti e anche di un tentato omicidio. Su questi episodi sono ancora in corso accertamenti.