Milano, violenza sessuale di gruppo: arrestato il figlio del calciatore Lucarelli

Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana. I fatti si svolsero nel marzo del 2022, la Polizia di Stato ha ora arrestato due ragazzi di 22 e 23 anni. Secondo quanto riportano le agenzie, uno dei due sarebbe Mattia Lucarelli il figlio dell'ex calciatore Cristiano Lucarelli e a sua volte giocatore nel Follonica. I due sono attualmente ai domiciliari.

La notte di violenza di cinque ragazzi sulla studentessa statunitense

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Milano, la giovane al termine di una serata trascorsa in discoteca con delle amiche, aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani che, invece di riaccompagnarla a casa, l'hanno condotta in un appartamento in centro citta' dove la ragazza sarebbe stata costretta dal gruppo a subire atti sessuali commessi, in particolare, dai due italiani destinatari dell'odierno provvedimento di custodia cautelare eseguito con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Livorno.

Milano, la violenza sessuale di gruppo in parte registrata sui cellulari

La violenza sessuale di gruppo è stata in parte registrata, conservata e ritrovata nei telefoni cellulari degli arrestati. E' un dettaglio che emerge dopo l'arresto.

Dopo qualche giorno dagli abusi subiti, la giovane era riuscita a contattare la Polizia di Stato e a denunciare i suoi aggressori, venendo poi sentita dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano. L'attivita' di indagine svolta dai poliziotti della Squadra Mobile milanese ha consentito di risalire all'identita' dei cinque giovani, riuscendo ad attribuire a ciascuno di loro la condotta commessa ai danni della vittima, sia mediante l'ascolto di alcuni testimoni che attraverso l'analisi di quanto estrapolato dai telefoni cellulari della vittima e dei presunti autori.

In manette anche un altro calciatore: Federico Appolloni

Anche l'altro giovane finito con agli arresti domiciliari per la presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana e' un calciatore. Si tratta di Federico Appolloni, 23 anni da poco compiuti, che gioca come centrocampista in serie D per il Livorno. Nei confronti di lui e di Mattia Lucarelli, l'altro destinatario della misura cautelare, la gip Sara Cipolla ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato. Escluse le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Appolloni e Lucarelli erano a conoscenza dell'indagine a loro carico prima delle estate quando, sulla base di un decreto di perquisizione, i loro cellulari sono stati sequestrati dagli inquirenti milanesi.