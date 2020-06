Violenza sessuale, Mediaset ha sospeso il giornalista Massari

Mediaset ha sospeso il giornalista Paolo Massari, in carcere con l'accusa di violenza sessuale. "In relazione ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono il giornalista Paolo Massari - riporta una nota - Mediaset comunica di averlo sospeso cautelativamente dalla prestazione e dalla retribuzione in attesa degli sviluppi legali".