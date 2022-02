Violenza sessuale: ordine d'arresto per l'ex del Milan Robinho

La procura di Milano ha spiccato il mandato d'arresto internazionale nei confronti dell'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza allora di 23 anni commessa a Milano nel 2013. L'ordine di carcerazione è stato mandato al ministero di Giustizia che si occupera' di inoltrarlo alle autorita' brasiliane, paese in cui attualmente si trova il calciatore 38enne.



Violenza sessuale: ordine d'arresto non applicabile in Brasile

E' improbabile pero' che Robson da Souza Santos venga consegnato alla giustizia italiana, la Costituzione federale brasiliana, infatti, non consenti l'estradizione deipropri cittadini. Il mandato d'arresto internazionale contro Robinho potrebbe essere però applicato qualora l'ex calciatore del Milan uscisse dal Paese carioca e fosse rintracciato in un'altra nazione che prevede accordi d'estradizione con l'Italia.