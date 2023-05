Violenza sessuale, pena ridotta di due anni per l'agente immobiliare

Omar Confalonieri ha patteggiato in appello una pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione nell'ambito del processo per violenza sessuale. Il concordato e' stato accolto dalle giudici Zoncu-Simion-Pigozzi della prima sezione penale che hanno riconosciuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti. In primo grado, nel giudizio abbreviato, il 26 maggio 2022 l'agente immobiliare, difeso dagli avvocati Luca Ricci ed Emilio Trivoli, aveva preso 6 anni e 4 mesi.

L'inchiesta: la coppia drogata per abusare della donna

Stando all'inchiesta della pm Alessia Menegazzo, condotta dai Carabinieri, il 49enne avrebbe drogato in un bar con due drink 'corretti' alle benzodiazepine l'uomo e la donna con cui si era dato appuntamento per discutere la compravendita in un box. Poi l'agente immobiliare avrebbe accompagnato la coppia a casa loro e avrebbe violentato la donna mentre il marito era fuori gioco per la droga ingerita. E' in corso il processo sul secondo filone d'inchiesta, in cui Confalonieri e' imputato per altri cinque presunti episodi di violenza sessuali, commessi tra il 2012 e il 2015, ai danni di altrettante donne, dopo che la Corte d'appello in altra composizione ha rigettato l'istanza di ricusazione del gup Massimo Baraldo formulata dalla difesa.