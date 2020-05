Violenza sessuale: preso a Milano stupratore seriale prostitute

Un pregiudicato italiano di 30 anni e' stato arrestato dai carabinieri della compagnia Duomo di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, per numerosi episodi di violenza sessuale e rapine ai danni di prostitute. Si tratta di Davide Corona, di origini sarde ma domiciliato nel lodigiano. Gli episodi ricostruiti nell'ordinanza firmata dalla gip Raffaella Mascarino, sono avvenuti tra maggio e novembre 2019 nelle province di Lodi, Milano, Cremona. Le indagini sono state coordinate dal pm Giovanni Tarzia, e si sono intensificate dopo l'ultimo episodio, che risale al 3 novembre scorso, quando una donna di 70 anni ha denunciato di essere stata sequestrata, rapinata a e violentata in casa sua per circa 11 ore dall'uomo.

I due si erano incontrati su un sito per incontri e avevano pattuito una cifra per il rapporto sessuale, che pero' era terminato con il sequestro in casa della stessa donna: il 30enne aveva abbassato le tapparelle e, dopo essersi impossessato dei cellulari di lei per impedirle di chiamare i soccorsi, l'aveva picchiata, minacciata con un coltello a serramanico, costringendola a compiere ripetutamente atti sessuali. Infine, prima di andarsene, le aveva rubato 500 euro in contanti.Gli investigatori sono arrivati a lui anche grazie immagini delle telecamere di sorveglianza, e al riconoscimento della stessa vittima. Grazie al lavoro della Squadra Mobile di Lodi, si e' poi arrivati ad attribuire a Corona altri 5 episodi di violenza sessuale, prevalentemente ai danni di prostitute, tutti connotati da particolare crudelta' e violenza; spesso il pregiudicato era sotto l'effetto di alcol o droga.