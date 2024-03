Violenza sessuale: tracce genetiche di La Russa jr sui reperti

Sono stati depositati alla Procura di Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 7 marzo gli esiti delle analisidella Polizia scientifica sui reperti raccolti nelle indagini per violenza sessuale scattate dopo la denuncia della 22enne ex compagna di liceo di Leonardo Apache La Russa. Secondo quanto riferisce Ansa, sui reperti ci sarebbero i profili genetici del figlio del presidente del Senato e dell'amico dj Tommaso Gilardoni.

I prossimi sviluppi dell'inchiesta

Un elemento che di fatto non cambia il quadro dell'inchiesta: i due avevano infatti chiarito di aver avuto rapporti con la giovane, a loro dire consenzienti. E' su questo decisivo aspetto che si concentreranno gli sviluppi dell'inchiesta. Che prevede gli esiti di un'ampia consulenza tossicologica e medico-legale in corso. Le prime analisi di filmati trovati nel telefono di Gilardoni, poi, non avrebbero fornito risposte risolutive per l'inchiesta e per alcuni problemi tecnici.