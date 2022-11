Violenza sulle donne, Fontana: "Regione al vostro fianco ogni giorno"

Violenza sulle donne, Fontana: "Denunciate, Regione al vostro fianco ogni giorno"

"Denunciate e non abbiate paura, noi siamo e saremo sempre al vostro fianco. Ogni giorno è questo giorno. Regione Lombardia ha attivato una serie di interventi mirati a tutelare le vittime di violenza, anche psicologica". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della 'Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne'. Il governatore è intervento questa mattina, con un videomessaggio, all'evento 'Ogni giorno è questo giorno', organizzato a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Violenza sulle donne: "Ogni giorno è questo giorno"

"Chi picchia o maltratta una donna è un essere indegno e va condannato sempre e comunque. Nella prima parte dell'evento sono stati proiettai 8 video realizzati dai ragazzi di alcune delle scuole polo aderenti al programma di intervento 'A scuola contro la violenza', che Regione Lombardia finanzia dal 2019 per un investimento complessivo di 423 mila euro. L'attuazione della linea di intervento è resa possibile dalla convenzione tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale ed è volta a sostenere progetti aventi ad oggetto la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Inoltre, sono stati premiati 7 studenti universitari delle Università degli studi di Milano e Pavia, dall'Università Insubria e dall'Università Bicocca, per la realizzazione di tesi di laurea, ovvero per l'ottenimento di borse di studio in tema di violenza contro le donne.

Il bando di Regione sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore Lucchini - finanzia a partire dal 2018, per un ammontare di risorse pari a 350.000 euro, il bando per la promozione di progetti e percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, al fine di promuovere, anche fra le istituzioni scolastiche universitarie, una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza. In occasione di questa ricorrenza, anche quest'anno, abbiamo voluto che i protagonisti fossero gli studenti delle scuole lombarde, consapevoli - ha aggiunto l'assessore - che la lotta contro la violenza alle donne è prima di tutto una questione culturale. Ringrazio i ragazzi e gli insegnanti per avere aderito con entusiasmo all'iniziativa e per la sensibilità dimostrata verso una tematica così importante. Questo ci fa sperare in un futuro migliore, in cui la violenza di genere possa davvero diventare un retaggio del passato".