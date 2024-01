Violenze di Capodanno, confermata condanna ad oltre 5 anni

E' stata confermata la prima condanna, inflitta nel maggio dello scorso anno, per le aggressioni sessuali di piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno del 2022. Oggi, infatti, i giudici di secondo grado hanno approvato la pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per Abdallah Bouguedra, torinese di 22 anni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne che era in compagnia di un'amica all'angolo con via Mazzini.

Gli altri condannati per gli abusi di Capodanno

Dall'inchiesta, condotta dalla Squadra mobile e coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, era emerso che una decina di ragazze vennero circondate da un "muro umano" di giovani che le costrinse a subire abusi. Lo scorso 30 giugno il gup Marta Pollicino ha condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione il 20enne Abdel Fatah, e a 4 anni e 10 mesi il 19enne Mahmoud Ibrahim. Altri tre giovani invece sono stati mandati a processo a fine novembre scorso.