Violenze di Capodanno, la prima condanna: 5 anni e 10 mesi per un complice

Il tribunale di Milano ha condannato Abdallah Bouguedra, 22enne di origine nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti di una studentessa, all'epoca 19enne, avvenuta la notte di Capodanno del 2022 in piazza Duomo a Milano.

Giovedì 4 maggio arriverà il verdetto per altri due imputati che hanno scelto il rito abbreviato

I giudici della quinta sezione penale lo hanno assolto invece dal reato di rapina della borsa della vittima. Si tratta della prima condanna per episodi che crearono grande allarme sociale e per i quali giovedì 4 maggio arriverà il verdetto per altri due imputati che hanno scelto il rito abbreviato.