Violenze di Capodanno, le condanne: uno a 4 anni e 10 mesi

Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim, sono le condanne inflitte oggi a Milano -come riferisce l'ANSA - a due dei giovani coinvolti nelle violenze di Capodanno. Secondo l'accusa, hanno fatto parte del "branco" che ha aggredito delle ragazze, vittime di abusi sessuali nella in piazza Duomo, a Milano.

Lo ha deciso il gup Marta Pollicino al termine del processo in abbreviato in cui si contesta la violenza sessuale di gruppo. I due imputati, uno assolto dal reato di rapina, dovranno versare una provvisionale a due delle sei vittime, le sole che si sono costituite parte civile, 20 mila e 30 mila euro.