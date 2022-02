Violenze di Capodanno: nuova perquisizione per l'aggressione a 20enni tedesche

Violenze di Capodanno, perquisito ragazzo che avrebbe partecipato agli abusi

Nuova perquisizione della Polizia di Stato di Milano, su delega della procura, nei confronti di un altro dei presunti componenti del 'branco' che la notte di Capodanno in piazza Duomo hanno accerchiato e abusato le due turiste tedesche ventenni. Gli investigatori della Squadra mobile e della sezione di polizia giudiziaria - come gia' successo in precedenti perquisizioni - sono andati a casa di un maggiorenne di origine egiziane e residente a Milano in cerca di indumenti e altri elementi a riscontro della suo coinvolgimento nell'aggressione sessuale di gruppo come emergerebbe dall'analisi dei video delle telecamere di sicurezza e dalla testimonianza resa da una delle due vittime quando e' stata sentita nelle scorse settimane negli uffici della procura dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.