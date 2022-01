Violenze in Duomo. Non vanno chieste le dimissioni di Granelli ma di Scavuzzo

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Facciamo un po' di riassunto. Pare, perché qui di sicuro non c'è niente, che la banda che ha aggredito le due turiste tedesche sia la stessa che staziona da mesi in piazza Mercanti. E' sicuro che in piazza Mercanti c'è un grande problema, tanto che l'ANPI - cioè, non l'associazione amici di Salvini, ma l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani - abbia chiesto di intervenire. Pare, ma è abbastanza certo, che le forze dell'ordine non siano intervenute malgrado le richieste di aiuto delle due ragazze. L'hanno dichiarato ieri sera in televisione. Magari non hanno capito l'inglese, magari erano agitate loro, però è così.

Molestie in Duomo: di chi sono le responsabilità?

Pare, ma è abbastanza certo, che i reati a Milano siano in diminuzione da tanto tempo ma che esista un problema conclamato nel centro cittadino, e specie tra i più giovani. Pare, secondo gli esperti, che questo possa dipendere anche dagli anni durissimi di pandemia, che hanno distrutto la socialità. Pare, a me, che qui ci sia un problema di ordine pubblico. Pare, a me, che la colpa non sia certo dell'assessore Marco Granelli, che ha preso l'incarico della sicurezza da pochi mesi. Una macchina complessissima, che abbisogna di tempo per essere gestita. Pare, a me, che qualche domanda vada rivolta alla sua predecessora (la vicesindaca di prima e di oggi), ovvero Anna Scavuzzo. Cara Anna Scavuzzo, non pensa che debba essere lei a dirci perché la situazione in Mercanti non è migliorata, tanto che a settembre 2021 c'è stato un accoltellato, il 7 giugno c'è stata una rissa tra bande, e via discorrendo, fino alla violenza sessuale in piazza Duomo? Cara Anna Scavuzzo, lasciamo stare Granelli. Forse è lei che si dovrebbe dimettere, per dignità.