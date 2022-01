Violenze a Milano: 12 gli indagati, hanno tra 15 e 21 anni

Ragazza aggredita dal branco in piazza Duomo (frame dal video pubblicato su MilanoBellaDaDio)

Violenze Milano: 12 per ora indagati, hanno tra 15 e 21 anni

Al momento risultano indagati, a vario titolo, per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate dodici dei diciotto ragazzi di eta' compresa tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri che italiani di origini nordafricane perquisiti per le aggressioni a sfondo sessuale commesse nella notte di San Silvestro in piazza Duomo a Milano ai danni di almeno nove vittime.

Capodanno in Duomo, sequestrati i cellulari degli indagati

Dalle perquisizioni eseguite a Milano, Torino e una anche in provincia di Bergamo gli investigatori della squadra mobile di Milano, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, puntano a trovare riscontri per attribuire con precisione le singole condotte a ognuno dei presunti autori. In particolare, gli inquirenti hanno cercato i capi d'abbigliamento "assolutamente caratterizzanti e individualizzanti" emersi dalla visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, dai racconti di vari testimoni e delle stesse vittime. Inoltre sono stati sequestrati i cellulari degli indagati alla ricerca di chat scambiate su vari social network.









