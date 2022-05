Violenze sessuali di Capodanno, incidente probatorio per quattro ragazze

Aggressioni a sfondo sessuale durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano: quattro ragazze tra i 17 ed i 18 anni, vittime delle molestie e della rapina all'altezza della Galleria Vittorio Emanuele sono comparse oggi, lunedì 2 maggio, davanti al gip Raffaella Mascarino nell'ambito dell'incidente probatorio sull'inchiesta del pm Alessia Menegazzo, della Squadra mobile e della sezione di pg della Polizia di Stato della procura.

La ricostruzione della violenza: fatte cadere a terra e palpeggiate da sconosciuti

Per tutta la mattina hanno ripercorso davanti al gip, al pm Alessia Menegazzo, a due giovani arrestati e ai loro difensori, tutte le fasi di quella terribile serata. Nel corso delle indagini le giovani avevano detto al pm Menegazzo e all'aggiunto Letizia Mannella di essere state prima avvicinate da alcuni giovani con fare amichevole, poi spinte da dietro e fatte cadere a terra e infine palpeggiate da un gruppo di sconosciuti.L'aggressione era durata diversi minuti, a una delle ragazze erano anche stati rubati borsa e telefonino. Dopo le 4 vittime della Galleria, il branco aveva preso di mira altre 2 giovani, aggredite vicino al Mac Donald's di piazza Duomo. In aula erano presenti anche due dei giovani arrestati, il 18enne Mahmoud Ibrahim e il 21 Abdallah Bouguedra, ritenuti responsabili delle aggressioni della Galleria. Si tornerà in aula nel primo pomeriggio.

