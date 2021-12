Violenze sessuali, Di Fazio non risponde davanti al gip

Antonio Di Fazio ha scelto la linea del silenzio davanti al gip Chiara Valori nell'interrogatorio di garanzia dopo aver ricevuto una seconda ordinanza in carcere per altre presunte violenze sessuali commesse a cinque donne, tra cui l'ex moglie. Nei confronti di quest'ultima e' anche accusato di tentato omicidio, maltrattamenti e stalking. L'imprenditore farmaceutico di 50 anni, difeso dai legali Giuseppina Cimmarusti e Mauro Carelli, aveva gia' scelto di avvalersi della facolta' di non rispondere davanti lo stesso giudice dopo la prima misura cautelare a maggio per aver narcotizzato e abusato di una studentessa di 21 anni. Una vicenda per cui Di Fazio e' gia' sotto processo con rito abbreviato.