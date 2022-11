M5S: "Se il Pd chiude la porta. La vedo dura andare insieme”

Violi (M5S) “Il Pd chiude la porta. La vedo dura andare insieme”

"Il tema è uno: se hanno deciso di andare avanti e chiudere la porta la vedo dura, mi pare evidente. Se rimangono sulla loro posizione di non costruire una visione comune è evidente che noi a quelle condizioni non possiamo starci".

Violi: “Bisogna costruire un programma e una visione comuni”

Così all'ANSA il coordinatore lombardo del M5s, Dario Violi, dopo le parole del candidato alle regionali del Pd, Pierfrancesco Majorino, che ha affermato di non aver mai sbattuto porte ai pentastellati ma di non essere nemmeno intenzionato a rincorrerli. "Le condizioni sono quelle che abbiamo posto - ha concluso Violi - ossia costruire un programma e una visione comune. Non è candidando una persona al