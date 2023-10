Visibilia, il Tribunale vuole vederci chiaro. E ordina ispezione sui bilanci

Il Tribunale di Milano ha ordinato l'ispezione giudiziale dell'amministrazione di Visibilia Editore, una delle società fondate dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè.

I giudici civili della sezione imprese B hanno accolto la richiesta di un gruppo di soci di minoranza che avevano intentato il procedimento denunciando presunte irregolarità nella gestione della società quando era guidata da Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, compagno di Santanchè e quella successiva riconducibile a Luca Giuseppe Reale Ruffino, scomparso lo scorso 5 agosto.

All'esperto nominato dal Tribunale è stato affidato il compito di verificare, tra l'altro, "la correttezza della predisposizione del bilancio di esercizio 2022 e della semestrale 2023 sul presupposto della continuita' aziendale" e "l'andamento attuale della società anche in relazione agli obiettivi del business plan 2023". L'udienza per discutere gli esiti dell'ispezione e' stata fissata per il prossimo 22 febbraio.