Visibilia, la Cassazione conferma: il processo a Santanchè resta a Milano

Il procedimento che vede imputata la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, insieme ad altre due persone per truffa ai danni dell’Inps nell’ambito dell’inchiesta su Visibilia, resterà a Milano. Lo ha stabilito la Cassazione nella tarda serata di ieri, respingendo l’istanza della difesa che chiedeva il trasferimento a Roma. La decisione, anticipata da Corriere della Sera e La Stampa, conferma la competenza territoriale del capoluogo lombardo, dove il 26 marzo riprenderà l’udienza preliminare davanti al gup Tiziana Gueli.

La difesa della ministra, rappresentata dall’avvocato Nicolò Pelanda, aveva sollevato la questione di competenza sostenendo che Roma fosse il foro corretto, in quanto sede del server dell’Inps e luogo del primo pagamento della cassa integrazione a un dipendente Visibilia. Tuttavia, la Procura di Milano, il procuratore generale della Cassazione e il legale dell’Inps, Aldo Tagliente, hanno sostenuto che la presunta truffa avesse carattere continuato, coinvolgendo tutti i dipendenti e culminando con un pagamento su un conto bancario milanese.

L'accusa: 126mila euro di cassa integrazione ottenuti indebitamente

L’accusa, portata avanti dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi con il coordinamento dell’ex aggiunto Laura Pedio, oggi procuratrice a Lodi, ipotizza che Santanchè, il compagno Dimitri Kunz e Paolo Giuseppe Concordia abbiano indebitamente ottenuto oltre 126mila euro di cassa integrazione per 13 dipendenti. Secondo i pm, i tre avrebbero falsamente dichiarato che i lavoratori erano in cassa a zero ore, mentre in realtà svolgevano regolarmente le loro mansioni in smart working. L’udienza preliminare sarà decisiva per stabilire se la ministra e gli altri imputati dovranno affrontare un processo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLLA SEZIONE DI MILANO