Visibilia: processo rinviato, deciderà la Cassazione. Santanchè: "Dispiace per magistrati molto politicizzati"

La vicenda giudiziaria che coinvolge Daniela Santanchè e il gruppo Visibilia si sposta in Cassazione. Il procedimento, riguardante una presunta truffa ai danni dell'Inps per la cassa integrazione Covid, è stato rinviato al 26 marzo. La giudice Tiziana Gueli ha deciso che sarà la Cassazione a stabilire se il processo debba rimanere a Milano o essere trasferito a Roma, dove è stato eseguito il primo pagamento contestato. La questione territoriale è dunque fondamentale per la prosecuzione dell'udienza.

Santanchè: "Rispetto per la magistratura, dispiace per pochi politicizzati"

In merito al processo, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha espresso il proprio dispiacere per "una piccola parte della magistratura fortemente politicizzata", sottolineando tuttavia il suo rispetto per i magistrati che lavorano con dedizione e professionalità. Durante un intervento a Roma, Santanchè ha ribadito la sua fiducia nel sistema giudiziario e ha dichiarato di essere dalla parte di chi opera con passione, senza coinvolgere l'intera categoria nelle sue critiche.

Un lungo iter giudiziario in attesa di definizioni

L'inchiesta riguarda contributi ricevuti durante la pandemia da parte di due società del gruppo Visibilia, di cui Santanchè è stata fondatrice. Il rinvio deciso dalla giudice e l’intervento della Cassazione segneranno il prossimo passo in questo processo. La difesa della ministra ha già indicato che il server dell'Inps è a Roma, rafforzando la possibilità di un eventuale trasferimento del procedimento.