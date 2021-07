Paziente in disaccordo con il medico lo accoltella alla gamba

Una diagnosi non condivisa. Sarebbe questo il movente dell'accoltellamento del medico-chirurgo del Policlinico di San Donato (Mi) e non una visista negata come precedentemente comunicato in base alle prime informazioni. E' stato accertato dai militari dell'Arma che il paziente 75enne, che oggi ha accoltellato, ferendolo, un chirurgo all'ospedale, era stato visitato un mese fa e oggi era tornato per una visita di controllo. Non ritenendosi soddisfatto delle parole ricevute l'anziano avrebbe quindi colpito con un coltello da cucina a una gamba lo specialista di 65 anni. Dopo l'intervento chirurgico la vittima e' stata trasferita in reparto dov'e' ricoverata in prognosi riservata fuori pericolo di vita. Resta da chiarire se l'aggressore si sia portato da casa la lama, sottoposta a sequestro, o se l'abbia recuperata all'interno dell'ospedale.