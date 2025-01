Le visite mediche diventano abusi sessuali: la Procura chiede 4 anni e 8 mesi per l'infettivologo

La Procura di Milano ha chiesto al gup Fiammetta Modica di condannare in abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione Marco D'Annunzio, l'infettivologo di 45 anni gia' in servizio al Centro di Riferimento Hiv e Malattie a trasmissione sessuale di viale di Jenner a Milano, sottoposto agli arresti domiciliari nel giugno 2022 per sei presunti episodi di violenza sessuale aggravata. Secondo le indagini del pm Alessia Menegazzo, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, condotte dagli investigatori della sezione di pg della Polizia di Stato il medico, a processo senza misura cautelari, avrebbe approfittato del ruolo per eseguire visite che sarebbero sfociate in abusi di natura sessuale con azioni ed espressioni che il 45enne cercava di giustificare come parte del suo lavoro e della procedura. Dopo gli interventi degli avvocati di parte civile, tra cui quelli che assistono cinque delle sei presunte vittime, nel pomeriggio prendera' la parola l'avvocato Andrea Soliani, legale di D'Annunzio, per l'arringa.

