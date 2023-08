Vita condominiale, milanesi poco litigiosi (ma poco soddisfatti)

Più di 7 italiani su 10 vivono in contesti abitativi che richiedono di relazionarsi con vicini di casa e con un’organizzazione condominiale. Su questo tema Changes Unipol ha realizzato una nuova ricerca elaborata da Ipsos, che ha previsto un focus specifico anche sulla città di Milano, finalizzata ad analizzare qualità e quantità dei rapporti interpersonali tra condòmini, grado di soddisfazione per l’operato dell’amministratore di condominio e, più in generale, rapporto con gli aspetti gestionali quali assemblee e spese condominiali. Aspetti particolarmente importanti per Milano, città in cui il 75% degli abitanti risiede in un appartamento in condominio e il 63% dei condomini ha più di 9 famiglie.

Solo il 15% dei milanesi ha avuto almeno una lite con i vicini

Le relazioni con i vicini sono abbastanza frequenti solo per il 38% dei milanesi: il 30% dichiara di entrare in rapporto con il vicinato circa una volta a settimana, ma soltanto l’8% indica di farlo più volte al giorno. Più di 1 milanese su 10 sostiene di non avere del tutto interazioni. Le relazioni di vicinato sono definite dai milanesi prevalentemente «normali»: non c’è confidenza, ma ci si aiuta in caso di necessità (nel 58% dei casi). Tuttavia, non tutto procede sempre per il meglio, anzi: il 15% dei milanesi ha avuto almeno una lite o un’accesa discussione con i vicini e, nel 10% dei casi, i litigi sono avvenuti anche più volte. Importante notare però che, a differenza del resto d’Italia, Milano è fra le città che risulta avere le relazioni più armoniose. Difatti, il 75% dei milanesi dichiara di non aver mai avuto liti condominiali.

Amministratore di condominio, famiglie poco soddisfatte

Quali sono i motivi per cui i milanesi rompono l’armonia di vicinato? In primis, nel 25% dei casi, si litiga per i comportamenti «sgraditi» dei vicini, seguiti dai rumori molesti (23% dei casi) e dai condomini che non rispettano le scadenze dei pagamenti delle spese condominiali (21%) e il parcheggio “selvaggio” (20%). Vita condom inviale, milanesi poco litigiosi Rispetto alla media nazionale, a Milano a creare dissapori è la gestione delle biciclette (14% dei casi rispetto al 6% nazionale). A seguire è il servizio di portineria ad alimentare discussioni con il vicinato nel 10% dei casi rispetto al 4% dei casi nazionali. Almeno 1 milanese su 2, per l’esattezza il 56% (percentuale superiore al 52% della media nazionale e al secondo posto in Italia dopo il 64% registrato a Roma) non è soddisfatto del proprio amministratore di condominio. Nel dettaglio, il principale motivo di insoddisfazione è legato alla scarsa reperibilità dell’amministratore nel 45%.

Le assemblee di condominio: il 33% dei milanesi non partecipa

Nonostante il tema della gestione del condominio sia importante per gli italiani, solo il 67% dei milanesi intervengono alle assemblee condominiali di cui il 48% sempre o quasi sempre. Rispetto alla media nazionale (72%), Milano è fra le città più assenteiste, con un terzo dei condomini sempre assente dalle assemblee. Le riunioni di condominio attualmente si svolgono principalmente in presenza (nel 71% dei casi), che risulta anche la modalità preferita per il 57% degli intervistati, anche se il 35% dei milanesi le preferirebbe a distanza, on-line, (modalità ad oggi praticata solo nel 13% dei casi). Complessivamente solo 2 milanesi su 10 si dicono pienamente soddisfatti delle riunioni di condominio. I milanesi affermano, infine, di pagare mediamente spese condominiali per circa 162 euro mensili, valore più alto registrato in Italia. Un ammontare ritenuto esagerato da quasi un intervistato su due (47%). Milano ha, infatti, spese mensili superiori rispetto alla media nazionale, che si attesta a 101 euro, e i milanesi vorrebbero ridurle di quasi il 40%, in modo da allinearsi al resto d’Italia.