Vito (FI): "D'accordo con Maran. Riformatori ragionino insieme sul futuro"

Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, in un'intervista al Corriere, rifacendosi al pensiero di Gabriele Albertini, ha sottolineatp l'importanza che gli esponenti di partiti diversi affrontino assieme i temi della ripartenza di Milano e l'uso dei fondi del Recovery Plan facendo un atto di responsabilità che rompa rigidi schemi politici. "Per ricostruire Milano e usare al meglio quelle risorse serve dialogo e confronto, non coalizioni che si scontrano ideologicamente", ha dichiarato nell'intervista.

Dello stesso avviso Elio Vito, deputato di Forza Italia, che ha twittato: "Sono d'accordo con Maran, prima, con o dopo le amministrative i riformatori che sostengono il governo Draghi dovranno ragionare insieme sul futuro"