Vittima di torture al Beccaria, interrogazione di Scalfarotto

''Apprendo da organi di stampa che presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano Beccaria un sedicenne di origine egiziana è stato vittima di torture nella notte del 7 agosto 2022: l'episodio, su cui è in corso un'inchiesta della magistratura, è l'ennesimo caso di violenza in carcere. Ho depositato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per capire come intenda intervenire in merito alla questione''. Così Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva.

Scalfarotto: “Interrogherò Nordio anche attraverso l'invio di ispettori “

''In particolare, interrogherò il ministro sull'opportunità di svolgere un'indagine interna volta a mettere in luce le cause che hanno determinato tale fatto, anche attraverso l'invio di ispettori e con tutti i mezzi che Egli ha a disposizione per accertare i fatti e chiederò quali politiche il Governo intenda intraprendere in merito al tema del sovraffollamento delle carceri italiane. In particolare, se il governo intenda utilizzare - come frequentemente affermato dal Ministro Nordio nel corso di suoi numerosi interventi pubblici - una politica di adozione di misure alternative al carcere'', conclude Scalfarotto.