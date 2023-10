Fontana: "Siamo in un'epoca con molte fonti: difficile distinguere fake news"

"Viviamo in un'epoca caratterizzata da una marcata proliferazione di fonti di informazione e la rapidita' di diffusione delle notizie ha raggiunto livelli inimmaginabili. Se da un lato questa facilita' di accesso alle informazioni ha aiutato moltissimo la capacita' della popolazione di essere 'coinvolta', non possiamo non riscontrare come spesso ci si trovi in difficoltà nel distinguere il 'vero' dalle fake news". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione del libro di Silvia Grassi e Roberto Iadicicco 'Comunicatore a chi?', al quale hanno preso parte anche l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Il governatore lombardo: "Un'informazione chiara ed efficace acquisisce maggiore importanza quando riguarda l'attività degli Enti pubblici"

"Un'informazione chiara ed efficace - ha aggiunto Fontana - acquisisce maggiore importanza quando riguarda l'attività degli Enti pubblici. In tal senso va evidenziata l'importante crescita del modello di informazione di Regione Lombardia. 'Lombardia Notizie', con tutti suoi canali, è cresciuta moltissimo, scalando i vertici delle graduatorie delle agenzie di stampa nazionali per numero di follower e interazioni su Facebook e Instagram. Segno che la popolazione, sulle notizie che la riguardano, tende a rivolgersi direttamente alla fonte che ritiene piu' attendibile". Il volume 'Comunicatore a chi?' raccoglie interviste rivolte ai professionisti della comunicazione e offre una riflessione sul significato e sui modi di comunicare, approfondendo la distinzione tra comunicazione e informazione.