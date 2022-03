Viviana Varese, dolci e gelati a Milano con un team sociale di donne

Viviana Varese, dolci e gelati a Milano con un team di donne della Casa di accoglienza

La chef Viviana Varese, da tempo in prima linea a favore della comunità Lgbtq+ e sostenitrice dell’inclusione sociale, apre "Io sono Viva - Dolci e gelati". Si tratta di una nuova gelateria artigianale con pasticceria di 24 metri quadrati all’interno del Mercato Comunale Isola in piazzale Lagosta, 7 a Milano.

Lo spazio, come spiega Pambianco News, sarà gestito da donne con un team formato in collaborazione con Cadmi – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (primo centro antiviolenza aperto in Italia 36 anni fa) e infatti l’obiettivo del progetto è quello di ridare dignità e indipendenza economica attraverso il lavoro.

Viviana Varese, a marzo anche una gelateria in via Kramer

All’apertura della bottega del Mercato Comunale Isola, seguirà nel mese di marzo quella di un’altra Gelateria in via Kramer, angolo via Nino Bixio a Milano.

Le basi del gelato e della pasticceria vengono prodotte presso Viva Viviana Varese, il ristorante al secondo piano di Eataly Smeraldo, il gelato sarà poi mantecato presso il punto vendita.