Viviana Varese e Eataly Milano Smeraldo: le strade si separano

Viviana Varese e Eataly Milano: le strade si separano

Si separano le strade di Viviana Varese ed Eataly Milano Smeraldo. L'ultimo servizio al ristorante Viva, una stella Michelin, sarà il 20 aprile. Non ci sono informazioni certe sul futuro di Viva. Mail Corriere riporta indiscrezioni secondo le quali potrebbe aprire un nuovo locale all'Hotel Passalacqua sul Lago di Como.

Cipolloni (Eataly): "Preludio per una nuova fase"

“Vogliamo dare ai nostri clienti ancora più opportunità di vivere a tutto tondo il flagship milanese e per questo abbiamo in mente alcune importanti trasformazioni che integreranno nuovi progetti all’interno dello store. Eataly Smeraldo è stata la casa di Viviana per tanti anni e la conclusione di questo percorso sarebbe motivo di dolore se non fosse il preludio di una nuova fase per Eataly””. Così Andrea Cipolloni, CEO Group Eataly, ha spiegato la scelta maturata dopo quasi dieci anni di convivenza.

“Sono stati anni indimenticabili. Ora è tempo di dare vita ai nuovi sogni che ho nel cassetto”, ha commentato invece Viviana Varese, come riporta Pambianco News. La chef negli anni ha nel frattempo aperto altre attività: nel solo 2023 Polpo a Milano e Viva Il Bistrot a Noto.