Voghera, ancora una sparatoria in piazza. Il sindaco: "Benzina sul fuoco"

"E' stata gettata benzina sul fuoco della paura dei cittadini, con enormi danni per tutta la citta', quando a quanto pare i recenti episodi di microcriminalita' e criminalita' sarebbero riconducibili a comportamenti specifici e isolati di persone ben note". Cosi' Paola Garlaschelli, sindaco di Voghera (Pavia), ha commentato quanto accaduto nella serata di domenica sera nel centro della cittadina, con un uomo di 52 anni, originario del Costa Rica, ferito da due colpi di pistola esplosi contro di lui da un ambulante di 36 anni.

Voghera: la dinamica della discussione sfociata in sparatoria

L'autore degli spari, D.P., sarebbe come riferisce Ansa "uno dei moderatori su Fb di 'Politica e partecipazione', gruppo che ha duramente attaccato la giunta leghista del sindaco Paolo Garlaschelli prima e dopo gli spari in piazza Meardi". L'uomo si e' recato alla caserma dell'Arma a Voghera (Pavia), dove e' stato trattenuto sino a tarda ora. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri: sembra che all'origine della sparatoria ci sia stata una violenta discussione tra i due.

Voghera, il sindaco: "Dispiace che si torni a parlare della nostra città per questi episodi"

"Fa riflettere, inoltre, che dai primi rilievi pare si tratti proprio delle stesse persone che da un anno a questa parte alimentano tensioni e polemiche talvolta cavalcate da un'opposizione alla quale chiediamo oggi a maggior ragione di agire con senso di responsabilita'", ha aggiunto il sindaco. "Dispiace che si torni a parlare di Voghera per episodi di questo tipo, auspichiamo che grazie al lavoro della forze dell'ordine sia l'ultima volta - ha aggiunto il sindaco -. La sicurezza e' da sempre una nostra priorita': alla luce di episodi avvenuti anche in altre citta' della provincia, potra' sicuramente essere utile un momento di riflessione condiviso con i sindaci di Pavia e Vigevano, al fine di coordinarci al meglio con le forze dell'ordine per ogni attivita' di prevenzione".

Voghera, l'assessore alla Sicurezza: "Nell'ultimo anno successe cose strane..."

"Nell'ultimo anno a Voghera sono successe cose quantomeno strane e curiose - ha commentato Walter Tura, assessore alla Sicurezza di Voghera - sulle quali e' stata costruita una narrazione del tutto fuorviante. Non si tratta di episodi diffusi, bensi' di fatti circoscritti, che in tanti hanno segnalato anche con denunce formali, proprio per evitare un'escalation che alla luce dei fatti di ieri era purtroppo annunciata. Ringraziamo le forze dell'ordine per l'impegno costante in una citta', Voghera, nella quale i numeri prima di tutto ci dicono che non c'e' quell'emergenza sicurezza alimentata da qualcuno"

Voghera, un anno fa l'assessore sparò a un marocchino causandone la morte

Il Comune del Pavese salì alla ribalta delle cronache nel luglio del 2021 quando l'allora assessore leghista Massimo Adriatici sparò e uccise un 38enne marocchino al culmine di una colluttazione. Vicenda attorno alla quale le indagini non si sono ancora concluse: l'assessore è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.