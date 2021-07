Voghera, i frame del momento in cui il 39enne colpisce l'assessore. VIDEO

Voghera, in un video il momento in cui il 39enne colpisce l'assessore



Dalle indagini della Procura di Pavia è emerso un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che mostra il 39enne marocchino Youns El Boussettaoui colpire con violenza l'assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Da quanto si è saputo da fonti giudiziarie, le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il 39enne marocchino raggiungere alle spalle l'assessore e sferrargli un pugno su un orecchio, facendolo cadere a terra. L'inquadratura mostra quella che gli inquirenti hanno definito "un aggressione a freddo", senza apparenti ragioni, avvenuta dopo un breve scambio di battute tra il marocchino e l'assessore. Il video, da quanto si è saputo, si interrompe quando l'assessore è ancora disteso a terra e le immagini non mostrano invece il momento in cui Adriatici estrae l'arma e apre il fuocvo contro il 39enne.



La procura di Pavia, che indaga sull'omicidio del cittadino di origini marocchine Youns El Boussettaoui, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Domani il politico comparira' davanti al gip.

