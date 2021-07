Voghera, spara e uccide 39enne straniero: arrestato l’assessore della Lega



Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del comune di Voghera, nel Pavese, è stato fermato per la morte di un 39enne, di origine marocchina, colpito ieri da alcuni spari nei pressi della piazza. L'assessore è ora agli arresti domiciliari.

Sul fatto indagano i carabinieri: da una prima ricostruzione, l'assessore avrebbe affrontato la vittima, pluri pregiudicato già noto alle forze dell'ordine per diversi reati e soggetto spesso violento, che avrebbe infastidito alcuni avventori di un bar nel centro città.



Assessore arrestato: Ciocca (Lega), agito per legittima difesa



"Quanto accaduto a Voghera, in un locale non lontano dal centro e' un chiaro episodio di legittima difesa". Lo sostiene, a proposito dell'arresto dell'assessore del 'Carroccio' di Voghera Massimo Adriatici, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca. "Se non fosse stato per un uomo li' presente, assessore leghista, gia' appartenente alle forze dell'ordine in passato - aggiunge - pronto a intervenire a difesa di una ragazza molestata da un marocchino, probabilmente ora staremmo parlando di una violenza su una ragazza innocente. Certo, la morte di una persona e' sempre da scongiurare, ma la dinamica e' senza dubbio di legittima difesa e l'augurio e' che ancora una volta non si strumentalizzi politicamente quanto accaduto. Potersi difendere e' sempre un diritto legittimo".