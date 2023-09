"Un nuovo partito, vicino ai territori": la lettera di Silvia Roggiani

"Carissima, carissimo, ti scrivo in vista del congresso regionale del primo ottobre, sapendo che questa mail raggiungerà chi instancabilmente ha fatto banchetti e gazebo con il caldo o con la pioggia, i nostri amministratori impegnati ogni giorno nel rispondere alle esigenze dei propri cittadini, le volontarie e i volontari delle bellissime Feste dell’Unità che hanno animato la nostra regione, chi ha fondato il PD e chi ha invece deciso di prendere la tessera dopo l’esito delle ultime primarie".Inizia così la lettera che Silvia Roggiani, candidata unitaria alla Segreteria Regionale del Pd, rivolge agli elettori.

Roggiani: "Ci tengo a confrontarmi sull’appuntamento per la Segreteria Regionale nella nostra Lombardia"

Una cosa ci accomuna tutti: continuiamo a pensare che la politica sia la risposta per cambiare davvero il “mondo”, a partire dai nostri quartieri e dalle nostre città e sopratutto la risposta per cambiare lavita delle persone, rispondendo ai loro bisogni ma anche ai loro sogni.

So che sono settimane di grande impegno per i congressi locali, di circolo e delle Federazioni ma ci tengo a confrontarmi sull’appuntamento per la Segreteria Regionale nella nostra Lombardia, dove le sfide saranno tante e complicate e dove servirà un Partito Democratico sempre più unito, credibile e capace. "Dopo i risultati delle ultime regionali, con la destra al governo e con la congiuntura economica che stiamo attraversando, la sfida è ancora più profonda e densa e necessita del protagonismo di tutte le intelligenze e le esperienze, in connessione con i tantissimi corpi vivi della società lombarda".

Roggiani: "Abbiamo davanti a noi un autunno intenso per la nostra opposizione alla destra, qui in Regione e in Italia, che passerà dalla tornata dei comuni al voto e dalle elezioni europee"

"Abbiamo davanti a noi un autunno intenso per la nostra opposizione alla destra, qui in Regione e in Italia, che passerà dalla tornata dei comuni al voto e dalle elezioni europee, nelle quali si scontreranno due visioni alternative del futuro. Insieme a te e a tutte e tutti voi vogliamo costruire un nuovo partito e un nuovo modello di sviluppo, valorizzando tutti i territori, anche quelli più marginalizzati territorialmente e politicamente, dove non siamo finora riusciti ad arrivare efficacemente, per allargare la presenza, la prossimità e l’incisività di un nuovo PD".

Roggiani: "Il primo ottobre sarà un punto di partenza, come lo è anche il documento che accompagna questo congresso"

Prosegue la lettera: "Il primo ottobre sarà un punto di partenza, come lo è anche il documento che accompagna questo congresso (che trovi qui), su cui mi fa piacere ricevere commenti, idee e proposte.Iniziamo insieme un viaggio di confronto e coinvolgimento non solo di iscritte e iscritti ma anche dei tanti che non vivono più il PD come la risposta ai diritti che questa giunta nega: una vera sanità pubblica, trasporti dignitosi, una politica seria per l’abitare e per l’ambiente, una Lombardia che anche per le sue imprese si proietti in Europa.Un viaggio con l’obiettivo di una Lombardia Futura da costruire insieme, a partire dalle sfide del prossimo anno, amministrative ed europee, per arrivare al 2028. Grazie perché sento che questa candidatura è di tutte e tutti voi.

Grazie per essere parte del Partito Democratico e per la vostra dedizione e il vostro impegno che so essere quotidiano per realizzare una Lombardia migliore".