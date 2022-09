Il volantino di Fdi ai sardi milanesi: lo strafalcione per lo sbarco sulla Luna

Manca pochissimo all'apertura dei seggi. E i candidati ricorrono a tutto l'arsenale a disposizione per mobilitare l'elettorato. La chiamata al voto di Stefano Maullu, candidato di Fratelli d'Italia a Milano, fa appello sulle origini dei milanesi nati in Sardegna. Nella lettera però è riportata la data sbagliata dello sbarco sulla Luna.

La lettera ai sardi di Maullu

Gentile **** - gli asterischi non sono per un linguaggio inclusivo, ma per tutelare la ragazza sarda che ci ha inviato il documento [ndr]. Inizia così la lettera di Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia candidato alle politiche nazionali.“Il mio è un cognome diverso in particolare qui nel nord Italia quando da piccoli ogni occasione è buona per farsi beffe dei compagni è il marchio di fabbrica di una terra tenace la Sardegna”.





Maullu, errori grammaticali e di storia

Sintassi e punteggiatura della lettera sono rivedibili. Ma nulla a confronto dello strafalcione storico che arriva nel secondo paragrafo della missiva. Il candidato Maullu prosegue così: “Sono nato nel 1962 un anno speciale dove l’uomo sbarcava sulla luna e il boom economico vedeva l’Italia crescere e prosperare”.Peccato che l’allunaggio di Neil Armstrong ed Edwin Buzz dall’Apollo 11 sia avvenuto il 21 luglio del 1969; quando il nostro Maullu aveva già compiuto sette anni. Cosa avrà voluto dire l’europarlamentare nella lettera? Maullu è nato a Milano il 15 marzo 1962. Difficile dunque che facesse riferimento al primo uomo nello spazio: il cosmonauta sovietico Juri Gagarin, che orbitò intorno alla Terra a bordo del Vostok 1, il 12 aprile 1961.L’anno di nascita del candidato di Fdi, il 1962, è in realtà uno dei meno significativi della “corsa allo spazio” durante la Guerra Fredda. Si segnala sono il primo volo con due navicelle spaziali in contemporanea da parte dei sovietici, ad agosto.

Maullu su Meloni, Fdi, Sardegna

Non resta allora che concentrarsi sui punti veramente salienti che Maullu – bontà sua – mette in grassetto nella lettera. “Sardegna”, “Giorgia Meloni”, “Fratelli d’Italia”. Un trittico che fa al pari con “Dio, patria e famiglia” più volte ripreso dalla leader del partito in campagna elettorale. Il “santino” elettorale nelle case dei sardi residenti a Milano non può che concludersi con un’esortazione al voto. “Vi invito a votare nella maniera più semplice e naturale barrando il simbolo di Fratelli d’Italia sulla scheda elettorale di camera e senato. Nulla di più”. Con buona pace di storia e punteggiatura.

Maullu: "Anche Giorgia Meloni non proviene dalla bambagia"

Nel proseguo della lettera, Maullu evidenzia come anche Giorgia Meloni “non provenisse dalla bambagia” e pertanto il programma del partito meloniano punta a difendere “deboli e indifesi”.