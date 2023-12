Volo Milano-Roma, Boschi in prima classe e Draghi in economy

Non ci sono più i poteri forti di una volta. "Volo ITA Milano-Roma delle 10: Maria Elena Boschi in prima classe, Mario Draghi in economy. Mi sa che dobbiamo rivedere la nostra concezione di “poteri forti”". Così scrive su X Selvaggia Lucarelli, non senza un pizzico di ironia per la scelta dei posti da parte della capogruppo di Italia Viva alla Camera e dell'ex premier. La giornalista sembra voler sottolineare come l'ex Presidente del Consiglio italiano, ex presidente della Banca Centrale Europea e ex Governatore della Banca d'Italia, "accusato" di volta in volta di far parte di tutti i poteri forti possibili - italiani e internazionali - passando da Soros al gruppo Bilderberg ha scelto un banalissimo posto in economy, molto understatement mentre la deputata di Italia Viva un posto in prima classe, molto più Prima Repubblica che "rottamatore" della Leopolda.