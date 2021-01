Volt, il partito europeista in corsa per Milano 2021

Il partito europeista Volt ha annunciato l'intenzione di presentarsi alle elezioni comunali di Milano. Non sono ancora noti i nomi del candidato sindaco e dei componenti della lista, ma circola il programma, incentrato su giovani, mobilità e sostenibilità. Volt è nato all’indomani del referendum sulla Brexit ed è attualmente presente in più di 30 paesi con migliaia di iscritti.

Questa la nota: “In Italia, Volt non vuole essere l’ennesimo partito italiano europeista, ma proporsi come un partito autenticamente europeo, che mira a fare anche dell’Italia una protagonista di un’Europa federale, integrata, rispettosa dei diritti individuali e fondata su valori condivisi di democrazia e libertà. In questa prospettiva, crediamo che Milano possa diventare un giorno capitale dei futuri Stati Uniti d’Europa. Con questo obiettivo Volt opera nel Comune di Milano, promuovendo una visione innovativa della Politica, che fa leva sul coinvolgimento attivo dei cittadini e, in modo particolare, sulla valorizzazione del potenziale delle giovani generazioni al servizio del progresso economico e sociale. Quest’anno i Milanesi saranno chiamati a decidere il futuro amministrativo della città. Volt, grazie all’azione costante di ascolto del territorio e alla sua vocazione internazionale, rappresenterà la vera novità nel panorama politico locale perché si presenterà ai cittadini con un programma, che permette di adattare alla realtà milanese le migliori pratiche europee in tema casa, mobilità, inclusione sociale, ambiente, riqualificazione urbana e imprenditoria giovanile".